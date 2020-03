Lucas Silva quer Grêmio tranquilo no Gre-Nal: “Não perder a cabeça”

A semana de Gre-Nal é diferente desta vez. Pela primeira vez na história do clássico, um jogo será disputado pela Libertadores da América. Em um clima naturalmente tenso, a chance de os ânimos se exaltarem e a empolgação se transformar em nervosismo, pela dimensão da partida é muito grande. Por isso, Lucas Silva pediu tranquilidade ao Grêmio.

Questionado sobre a expectativa para a partida, disse ter começado a sentir o clima já no desembarque em Porto Alegre. Disse já ter entendido a dimensão histórica do clássico e o desejo constante pela vitória. Mas alertou para os perigos do excesso de empolgação. “Não adianta querer ganhar uma disputa muito forte, ou tornar nervoso o jogo. Não podemos perder a cabeça”, avisou.

Mesmo com vitória no primeiro clássico da temporada, Lucas Silva vê as duas equipes chegando em igualdade de condições para esta semana, e projetou um Gre-Nal equilibrado. “No Gauchão chegamos um pouco melhor, com mais ritmo e entrosamento. Agora as duas equipes chegam muito bem. Vai ser equilibrado. Por ser início de temporada, não tem favorito”, projetou.

O jogador também projetou o embate contra o meio campo do Inter. Destacou a força do setor com três volantes, e elogiou a rápida adaptação do Grêmio às mudanças de Renato para a temporada 2020. “Deu certo, é uma formação que o Renato ganha para poder utilizar. Tem outros jogadores, como o Jean [Pyerre] e o Thiago [Neves] volantado. O Renato vai saber administrar da melhor forma isso e ficar com mais opções”, frisou.

O clássico Gre-Nal, válido pela segunda rodada do grupo E da Libertadores, acontece na quinta-feira, às 21h, na Arena.