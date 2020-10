Kannemann deve voltar ao time titular do Grêmio contra o São Paulo

O Grêmio tem um reforço garantido para o confronto contra o São Paulo, no sábado, às 21h, pela 17ª rodada do Brasileirão, no estádio Morumbi. Depois de se recuperar da Covid-19, o zagueiro Walter Kannemann está de volta a equipe titular do Tricolor e vai formar a dupla de defesa com Pedro Geromel. Também retornando de lesão, mas sem condições de atuar por noventa minutos, o meio-campista Jean Pyerre pode entrar ao longo do jogo.

No entanto, o time gremista também terá um desfalque certo, o centroavante Diego Souza, que foi expulso na vitória sobre o Botafogo na última quarta-feira. Para sua posição, o técnico Renato Portaluppi estuda colocar Isaque ou Luiz Fernando.

Na tarde desta quinta-feira, de olho na partida de sábado, o Grêmio realizou um treinamento regenerativo com os jogadores que atuaram e uma atividade tática e técnica com quem não participou da partida.