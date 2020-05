Kannemann comenta volta do futebol: “Conseguiram o meio termo para continuarmos a nossa vida”

O zagueiro Kannemann comemorou a possibilidade de voltar a treinar e os cuidados que o Grêmio tem tomado para evitar uma propagação da Covid-19. Entretanto, prega que as competições só voltem a ser disputadas quando elas forem de total segurança para todos os envolvidos. O defensor comentou sobre as circunstâncias que marcaram os primeiros jogos oficiais na Alemanha no final de semana, após a diminuição da pandemia no país europeu.

“É bom ver que os campeonatos começaram a voltar, mas ainda com algumas restrições. Os jogadores do banco dos suplentes estavam distanciados e com máscaras. Só os que estavam em campo estavam sem máscaras. Creio que estão tentando encontrar algum jeito para minimizar o risco e que o futebol continue. Sabemos que o tema da economia é muito importante, mas a vida é mais. Estão tentando e conseguiram encontrar o meio termo para continuarmos com a nossa vida, mas com os cuidados necessários para enfrentar o vírus”, destacou em entrevista para a assessoria de imprensa.

Nem mesmo a obrigação de treinar sem saber a data em que as competições serão retomadas incomodam o zagueiro. “Eu gosto de treinar, fazer o trabalho físico e fico mais feliz depois de terminar. Não sabemos quando vai começar, mas eu acredito que é uma rotina boa, que faz bem para a cabeça e para o corpo. Além de me manter o melhor possível para quando os campeonatos voltarem”, afirmou.

Kannemann admitiu que sente saudade dos familiares que estão na Argentina, mas entende que o momento é grave e que todos passam por dificuldades no planeta. Ao ser questionado sobre como foi o período que ficou em casa devido o novo coronavírus, o defensor descontraiu.

“Tive que comprar uma bicicleta e fiz bastante exercícios nela. Não tinha outra coisa para fazer (risos). Olhei seriados e brinquei com a minha filha, para ela não ficar chateada por ficar fechada (em casa), mas conseguimos passar de um bom jeito a quarentena”, concluiu.

Parte do elenco do Grêmio treinou fisicamente na manhã desta segunda-feira no CT presidente Luiz Carvalho. No período da tarde, outros três grupos, de seis jogadores, farão as mesmas atividades dos companheiros.