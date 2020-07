Jogadores do Grêmio realizam novos testes para detectar a Covid-19

Os jogadores do Grêmio realizaram na manhã deste domingo mais testes para detectar a Covid-19. Os exames foram realizados por um laboratório indicado pela Federação Gaúcha de Futebol, pois faz parte do protocolo do Gauchão. Além dos jogadores, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol também passaram pela testagem.

Eles foram acompanhamentos pelos médicos do Grêmio, Márcio Dornelles, Paulo Rabaldo e Gabriel Severo. Após os resultados revelados pelo laboratório, o grupo inicia o período de concentração para o Gre-Nal da próxima quarta-feira.

“Realizamos em nosso grupo os testes solicitados pela FGF e a partir de agora aguardamos o resultado para darmos início à nossa concentração de forma segura”, explicou Dornelles.

O Grêmio não revelou o tipo de treinamento realizado neste domingo, mas certamente o técnico Renato Portaluppi deu sequência à preparação tática da equipe. Na segunda-feira, às 15h, o Tricolor realiza o penúltimo treino, às 15h, no CT Luiz Carvalho.