Grêmio vira para cima do Athletico e volta a vencer fora de casa pelo Brasileirão

Jogando com um time misto, o Grêmio se impôs fora de casa, virou para cima do Athletico e garantiu uma vitória por 2 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba, na noite deste domingo pelo Brasileirão. Com o resultado, os comandados de Renato Portaluppi sobem para 9ª colocação da competição, com 24 pontos. Agora, o Tricolor volta a jogar pela Copa do Brasil, contra o Juventude, na quinta-feira, às 21h30min, na Arena.

Depois de um primeiro tempo com dificuldades e indo em desvantagem para o vestiário – Carlos Eduardo abriu o placar aos 44 minutos para os donos da casa – a equipe alternativa gremista melhorou na segunda etapa, empatou logo aos 10 minutos, com Thiago Heleno marcando contra e virou a partida com o jovem atacante Ferreira, aos 41 minutos, após lançamento preciso de Paulo Victor.