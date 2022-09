Grêmio vence o Vasco na reestreia de Renato Portaluppi e se aproxima do acesso à Serie A

Com a Arena lotada pela volta do técnico Renato Portaluppi à casamata, o Grêmio saiu atrás mas buscou a virada para vencer o Vasco, adversário direto na luta pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, neste domingo (11), na Arena. Léo Matos abriu o placar para o Vasco, mas Bitello e Thaciano viraram ainda no primeiro tempo.

O primeiro tempo foi melhor que o segundo, e o técnico Renato fez trocas ao final da partida que fizeram o time perde o ímpeto no ataque. Mesmo assim, o Vasco teve poucas chances e não conseguiu buscar o empate.