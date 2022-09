Grêmio vence o Sport por 3 a 0 e assume a vice-liderança da Série B

Jogando em casa na noite desta terça-feira (20), o Grêmio venceu o Sport por 3 a 0, em partida válida pela trigésima-primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Tricolor gaúcho momentaneamente na vice-liderança do torneio, com 53 pontos e mais próximo de garantir de forma antecipada o retorno à Primeira Divisão.

Isso porque a equipe sob o comando do técnico Renato Portaluppi abriu oito pontos de vantagem sobre o Londrina-PR e dez à frente do próprio Sport, respectivamente quinto e sexto colocados na tabela. A postura, entretanto, é de cautela, até porque ainda faltam sete duelos para o fim da competição.

A confirmação do segundo lugar na tabela ainda depende de um tropeço do Bahia, terceiro colocado e que receberá o Operário-MT no sábado que vem (24). Se vencer, o time de Salvador chegará a 54 pontos, ultrapassando o Grêmio.

O próximo compromisso do Tricolor gaúcho está marcado para o dia 30, contra o Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão. Depois será vez de enfrentar CSA-AL (Arena, 4 de outubro), Londrina (Paraná, dia 8), Bahia (Arena, dia 16), Náutico (Pernambuco, dia 22), Tombense (Minas Gerais, dia 29) e, por fim, o Brusque (Santa Catarina, 5 de novembro).

O duelo

Diante de 24.668 torcedores na Arena, ambos os times iniciaram a partida desta terça-feira de forma cautelosa, sem grandes emoções nos primeiros minutos. Aos 12, o gremista Diego Souza cruzou para Lucas Leiva, que chutou de primeira, por cima, no primeiro bom lance dos gaúchos.

O primeiro gol quase saiu aos 15, quando Bitello chutou, a bola passou pelo goleiro Saulo mas foi salva por Rafael Thyere, do Sport, em cima da linha. Aos 27, escanteio para o Sport, a defesa do Grêmio falha e Ronaldo Henrique tem a chance para os visitantes, mas a bola vai longe.

Na segunda etapa, a primeira jogada ofensiva se deu com vários jogadores e a bola sobrou para Biel, que chutou rasteiro, sem chances para o goleiro, abrindo o placar. E o segundo gol não demorou: como no primeiro tempo, Diego Souza deu assistência de cabeça para Lucas Leiva, que desta vez não perdeu a chance e ampliou marcando seu primeiro gol desde o retorno ao Tricolor.

Bitello ainda ampliou aos 28 minutos, também depois de receber um passe de cabeça, mas de Guilherme e, de dentro da área, vencer o goleiro Saulo. Aos 38, a melhor chance do Sport na partida. Após falta cobrada na área, goleiro tricolor Brenno soca para fora da área. A bola sobrou para Fabinho que arriscou firme e obrigou o goleiro do Grêmio a fazer uma importante defesa.

Ficha técnica

– Grêmio: Brenno; Edilson (Rodrigo Ferreira), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Leiva (Lucas Silva) e Bitello (Elkeson); Gabriel Teixeira (Pedro Lucas), Diego Souza, Guilherme (Jhonata Robert). Técnico: Renato Portaluppi.

– Sport: Saulo; Eduardo, Rafael Thyere (Fábio Alemão), Sabino e Sander (Wanderson), Ronaldo Henrique (Denner), Fabinho e Giovanni (Labandeira), Luciano Juba, Vagner Love (Thiago Lopes) e Gustavo Coutinho. Técnico: Claudinei Oliveira.