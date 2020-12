Grêmio terá Jean Pyerre titular e Pinares pode ser “surpresa” contra o Santos

O Grêmio terá um reforço de qualidade para reverter sua situação nas quartas de final da Libertadores. O meia Jean Pyerre não sentiu dores na atividade desta terça-feira e deve começar a partida contra o Santos às 19h15min, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Ao seu lado no meio-campo, o chileno Pinares pode ser a surpresa. Ele treinou entre os titulares na vaga de Luiz Fernando pela ponta-direita.

Jean Pyerre, que não participou do confronto de ida, está fora do time desde a partida contra o Guaraní do Paraguai, no dia 3 de dezembro, quando saiu ainda no primeiro tempo com dores musculares. Desde então, seus exames não apontaram lesão, mas ele foi preservado das partidas do Brasileirão e também da Libertadores.

Se Jean volta, o volante Maicon nem viajou com a delegação que chegou no começo desta noite em Santos. O atleta sentiu um desconforto e ficou em Porto Alegre tratando a lesão. Com isso, o provável Grêmio do técnico Renato Portaluppi deve ter: Vanderlei; Victor Ferraz, Kannemann, Geromel e Diogo Barbosa; Darlan, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Pepê, Luiz Fernando (Pinares) e Diego Souza.

Jogando a “vida” na Libertadores, às 19h15min, na Vila Belmiro, o Tricolor se classifica em caso de qualquer vitória simples e por empates com mais de um gol, como 2 a 2 ou 3 a 3. Se o 1 a 1 se repetir, a decisão vai para as penalidades.