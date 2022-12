Grêmio realiza os primeiros trabalhos físicos e técnicos da pré-temporada

Nesta segunda-feira (12), o Grêmio voltou aos gramados do CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. No início desta pré-temporada, os jogadores tiveram o primeiro contato com a bola desde a volta das férias. Lucas Leiva foi o único jogador que não foi junto com o resto do elenco e ficou na academia.

O elenco gremista ainda não participou de trabalhos táticos, apenas atividade técnicas. O Tricolor fez um aquecimento com preparação física e depois o auxiliar técnico Alexandre Mendes comandou a maior parte do treinamento, sendo observado com a supervisão de Renato Portaluppi.

No domingo, Lucas Leiva e o goleiro Brenno ficaram apenas na academia do clube. Nesta segunda-feira, o volante não apareceu no gramado. O goleiro realizou atividades com o elenco. Se recuperando de uma cirurgia, o centroavante Diego Souza treinou normalmente.

Durante o treinamento, o técnico ficou olhando os atletas. Na atividade, Renato fez alguns apontamentos com conversas individuais. Na parte final, o grupo gremista foi dividido em dois times e realizou um trabalho de passes em espaço reduzido.