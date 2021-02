Grêmio perde pênalti e empata em 1 a 1 contra o Coritiba

Ainda de olho na classificação direta para a Libertadores, o Grêmio entrou em campo neste domingo na busca por mais três pontos no Brasileirão e para tentar reverter uma sequência de cinco jogos sem vencer. Com sete desfalques, o time comandado por Renato Portaluppi fez uma partida inconsistente diante de um fragilizado Coritiba e conseguiu apenas um amargo empate, em 1 a 1, no confronto que valeu pela 33ª rodada do Brasileirão. Paulo Miranda abriu o marcador no primeiro tempo, e, no segundo, o goleiro Wilson empatou em cobrança de pênalti. No fim da partida, Jean Pyerre desperdiçou um pênalti.

Na primeira metada do confronto, os gaúchos foram superiores durante todo o período. Com marcação adiantada, não davam brechas para o adversário, que não vence em casa há oito partidas. As jogadas foram concentradas pelas laterais e foi após uma cobrança de falta de Jean Pyerre que Miranda cabeceou para o fundo das redes. Depois, o Tricolor baixou a guarda, mas conseguiu manter o domínio.

O segundo tempo foi de queda de rendimento para o Grêmio, que viu os adversários crescerem em campo. Após uma bola na trave, o time sofreu o empate em um pênalti cometido por Darlan. O goleiro Wilson fez cobrança forte, sem chances para Paulo Victor. Depois, o arqueiro do Coritiba ainda fez grande defesa em pênalti batido por Jean Pyerre no canto direito.

Com o resultado, o Grêmio foi ultrapassado pelo Fluminense, que venceu o Goiás por 3 a 0, e caiu para o sétimo lugar na tabela, agora com 52 pontos. O próximo compromisso do Tricolor é na quarta-feira, às 16h, contra o Santos, na Arena.