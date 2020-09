Grêmio negocia contratação do volante Wellington Martins, do Athletico-PR

O Grêmio está negociando a contratação do volante Wellington Martins, do Athletico Paranaense, que tem contrato encerrando no final do ano com a equipe do Paraná. A ideia, no entanto, é contar com o jogador imediatamente e, para isso, um jogador gremista iria por empréstimo para Curitiba.

Com 29 anos, Wellington Martins é atual campeão da Copa do Brasil, sendo titular do time que venceu o Inter na final do ano passado e eliminou o Grêmio na semifinal. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o volante também atuou no time colorado entre 2014 e 2015.

Outro jogador que também está no radar gremista é o atacante Gilberto, de 30 anos, que atualmente está no Bahia. Nesta negociação, que está em fase inicial, o Tricolor cogita liberar em definitivo Juninho Capixaba, hoje emprestado aos baianos, e ainda pagar um valor aproximado de 2 milhões de euros.

O centroavante, que também já passou pelo Beira-Rio entre 2011 e 2013, viria para ser opção ao titular da posição Diego Souza, que é o artilheiro do time na temporada, com 10 gols.

VEJA TAMBÉM