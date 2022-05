Grêmio joga mal e é derrotado pelo Cruzeiro na Série B

No confronto de “Série A”, na Arena Independência, o Grêmio não apresentou bom futebol e foi derrotado merecidamente pelo Cruzeiro por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Rodrigo Ferreira, contra, aos 26 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, os gaúchos caíram para a 4ª colocação da Série B com 10 pontos.

Empurrado pelo seu torcedor, a Raposa foi superior na etapa inicial e construiu a vitória por 1 a 0, após cruzamento de Bidu pelo lado esquerdo e a infelicidade de Rodrigo Ferreira. No segundo tempo, o Tricolor até tentou, criou duas chances claras nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a segunda derrota na segunda divisão do Brasileirão.

O Grêmio volta a campo na segunda-feira da próxima semana (16), às 20h, para enfrentar o Ituano pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.