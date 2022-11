Grêmio goleia Inter e vence Gauchão Feminino 2022

As gurias do Grêmio são campeãs do Gauchão Feminino 2022. Com público expressivo na Arena, o Tricolor marcou 4 a 1 contra o Internacional neste domingo. Após três anos de espera, Tricolor quebrou hegemonia do Inter no Gauchão Feminino e voltou a levantar a taça estadual.

Aos 9 do 1º tempo, o placar foi aberto pelo Grêmio com gol da Cássia. O segundo gol veio logo em seguida, aos 12 minutos, com marcação da Luany. Mas as gurias do Grêmio não ficaram satisfeitas e ampliacaram o placar aos 18, com Karla em uma cobrança de penalidade.

O Inter até tentou reagir na segunda parte da partida. Aos 11, Fabi Simões descontou para as Coloradas. O respiro durou pouco. Caty, com um potente chute de fora da área marcou o quarto do Grêmio.

Foram 19.141 torcedores na Arena neste domingo, público recorde para a final de um gauchão feminino.

Primeiro jogo foi de empate no Beira-Rio

Grêmio e Inter haviam empatado por 1 a 1, no Beira-Rio, na última quarta-feira. Lais Estevam abriu o placar para o Tricolor, enquanto Isabela deixou tudo igual para o Colorado, que aumentou a invencibilidade para 14 Gre-Nais.

Para chegar até a decisão, o Grêmio terminou a 2ª fase na liderança, com 13 pontos. Em cinco jogos, conquistou quatro vitórias e um empate. Nas semifinais, as Gurias Gremistas derrotaram o Elite, de Santo Ângelo, nas duas oportunidades: 8 a 0, em Ijuí, e 12 a 0, em Cachoeirinha.

A campanha do Inter começou com a vice-liderança na 2ª fase classificatória, com 11 pontos. Em 5 partidas, conquistou três vitórias e dois empates. Nas semifinais, as Gurias Coloradas passaram pelo Juventude: 2 a 0, em Caxias do Sul, e 4 a 0, em Porto Alegre.