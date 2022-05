Grêmio ganha tempo para explorar alternativas do grupo

De maneira breve, o Grêmio deixa de lado os dramas da Série B e respira novos ares neste início de semana em sua preparação para a Recopa Gaúcha. Nesta terça, às 19h, no estádio Altos da Glória, o Tricolor enfrenta o dono da casa, o Glória de Vacaria. Na final única, o Tricolor busca o seu tricampeonato da jovem competição, que é disputada desde 2014. Apesar de ser encarada sem prioridade pelo clube, a partida é uma oportunidade para Roger Machado conseguir explorar novas perspectiva de jogo. Isso porque a ideia do Grêmio é utilizar jogadores que não vêm ganhando oportunidades. O treinador terá a possibilidade de montar uma equipe alternativa, com estes suplentes e também jovens do transição.

Um destes, que deverá ser titular contra o time da Serra, é o volante Thiago Santos. O jogador perdeu prestígio e vaga na equipe principal desde a reta final do Campeonato Gaúcho. Porém, devido aos recentes tropeços do time na Série B, que além de não vencer, também não tem apresentado um bom futebol, o camisa 5 acaba renascendo como oportunidade. Essa será a primeira vez que ele entrará em campo depois do Gauchão, já que ainda não foi utilizado na Série B. No treino do último sábado, o volante chegou a sair mais cedo por conta de uma pancada no joelho, em uma jogada com Benítez.

Porém, participou normalmente do trabalho de ontem e não preocupa para a viagem a Vacaria. Neste ano, o primeiro volante tem 10 partidas pela equipe, nove no Gauchão e uma na Copa do Brasil, sem gols ou assistências. Outra novidade, esta aguardada pelos orcedores, é o possível retorno de Kannemann ao campo para o jogo de amanhã. O zagueiro ainda não atuou em 2022, em razão da sua recuperação na cirurgia do quadril. Nas últimas semanas, voltou a trabalhar normalmente com bola, destacando-se nos treinamentos pela entrega – algo característico do argentino.

Ao seu lado na zaga, o jovem Natã, destaque no Gauchão com o Aimoré, deve ser titular. Edílson, que se recupera da lesão na coxa, e não atua desde a segunda rodada da B, pode aparecer na lateral direita. Contudo, assim como no time titular, ainda é dúvida. Se continuar ausente, mais uma vez Rodrigues permanecerá na vaga. Thiago Rosa deve enfim ganhar a oportunidade no lado esquerdo. O contestado Benítez pode receber nova chance no meiocampo. Sarará e Campaz devem compor o ataque, tendo Elkeson como centroavante.