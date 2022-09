Grêmio ganha reforços, pode poupar experientes e vai para quarto time diferente com o técnico Renato Portaluppi

O Grêmio voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (26) para dar início a montagem de equipe para enfrentar o Sampaio Corrêa pela Série B do Brasileirão. Com sete desfalques e possibilidade de preservações, o técnico Renato Portaluppi vai rodar o elenco e dará oportunidade aos jogadores recuperados de lesão.

Nicolas e Kannemann voltaram aos treinos com bola na última quinta-feira e devem ser titulares no duelo de sexta-feira (30), às 19h, no Castelão, em São Luís. Jhonata Robert, que voltou a jogar depois de 285 dias, também está cotado para entrar na equipe, que contará com desfalques importantes.

Edilson, Bruno Alves, Diogo Barbosa e Lucas Leiva forçaram o terceiro amarelo a pedido de Renato na vitória sobre o Sport e cumprem suspensão. Thaciano (lesão muscular), Campaz (lesão muscular) e Janderson (fratura nas vértebras) seguem no departamento médico. O atacante Ferreira, em recuperação de uma distensão muscular, é dúvida.

Eventuais preservações não estão descartadas pela comissão técnica. Geromel e Diego Souza, ambos com 37 anos, podem permanecer em Porto Alegre para chegarem “zerados” na reta final da Série B. O zagueiro e capitão participou de 30 dos 31 jogos na competição. O centroavante tem 28 aparições e 12 gols marcados.

Villasanti, que foi titular do Paraguai na vitória por 1 a 0 sobre os Emirados Árabes Unidos, também deve desfalcar a equipe no nordeste brasileiro. Nesta terça, a seleção paraguaia entrará em campo para enfrentar o Marrocos. O desgaste do volante nas partidas e o deslocamento de Sevilla, na Espanha, até o Brasil podem fazer com que Renato o preserve.

A escolha por uma escalação alternativa para o duelo em São Luís do Maranhão passa pela preocupação do treinador com a condição física dos jogadores, em especial dos mais experientes, pelas dificuldades da logística e pela sequência decisiva que pode confirmar o acesso à Série A: CSA (casa 04/10), Londrina (fora 08/10) e Bahia (casa 16/10).

Desfalques e possíveis ausências

Edilson, Bruno Alves, Diogo Barbosa e Lucas Leiva – suspensos

Thaciano, Campaz e Janderson – lesionados

Ferreira – fase final de recuperação

Geromel, Villasanti e Diego Souza – podem ser preservados

Para o duelo de sexta-feira, Renato deve montar o sistema defensivo com Rodrigo Ferreira, Natã, Kannemann e Nicolas. No meio-campo, os contestados Thiago Santos e Lucas Silva devem jogar ao lado de Bitello. No ataque, Guilherme e Biel permanecem e terão a missão de municiar o centroavante.