Grêmio deve ter mais desfalques e mudanças para jogo contra o CSA

Após a vitória no final de semana, que levou o Grêmio para o G-4, a equipe de Roger Machado se foca na próxima rodada, contra o CSA, em Alagoas, na quinta-feira. Se vencer, o Tricolor pode encostar no Bahia, o terceiro colocado com 25 pontos, quatro a mais do que os gremistas. Porém, o tempo de preparação para o confronto é curto, já que o técnico comandará o último treino nesta terça-feira à tarde, antes de embarcar para Maceió no início da noite. A partida pode, novamente, ser marcada por desfalques e mudanças.

Mais uma vez, Kannemann será baixa, mas agora sem tempo de retorno estipulado. No último sábado, o zagueiro, que já estava fora do jogo contra o Sampaio Corrêa, em razão de uma suspensão por cartão vermelho, acabou se lesionando durante o treino da manhã. A atividade foi programada para os atletas não relacionados para o confronto na Arena. Ele sofreu lesão muscular de grau 2 na panturrilha esquerda, ainda sem data para retorno estipulada pelo Departamento Médico. No geral, o tempo de recuperação deste grau de lesão é de 20 dias.

O substituto imediato para a vaga, Rodrigues, ainda é dúvida. No último sábado, o jogador também entraria na vaga de Kannemann, mas foi cortado em razão de uma gripe. Ontem, Rodrigues seguia com os sintomas gripais e passou novamente por um teste de Covid-19. Hoje, o DM deve confirmar sobre as condições de jogo do atleta. Se não puder atuar novamente, Natã será o suplente na defesa. Por outro lado, o lateral Rodrigo Ferreira pode voltar à equipe, na ala direita. Ele participou de trabalhos com bola na atividade de ontem e será reavaliado hoje para saber se já pode ir a campo.

O goleiro Brenno é outro que tem chances de retornar para esta partida. O camisa 1, que sofreu uma lesão de grau 1 na panturrilha no último dia 7, também passará por nova avaliação médica.Ontem, no CT Luiz Carvalho, ele fez apenas corrida em volta do gramado, sem participar ainda das atividades com os demais colegas de posição. Caso retome a titularidade, Gabriel Grando ficará no banco.