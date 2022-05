Grêmio deve ter apenas uma alteração para enfrentar Cruzeiro no fim de semana

O Grêmio abre a semana de preparação para o importante jogo contra o Cruzeiro, no domingo, com a moral elevada após a terceira vitória seguida, agora sobre o CRB, na Série B. E não deve ter grandes modificações: Roger deve mexer apenas na lateral-esquerda para a partida do fim de semana.

Isso porque o lateral Nícolas foi expulso, já no fim do jogo, por uma entrada por trás no jogador do CRB. O Grêmio, inclusive, ficou na bronca com o cartão vermelho. Na avaliação do Tricolor, a arbitragem foi rigorosa demais ao decidir pela expulsão.

Assim, o titular da posição deve ser o contestado Diogo Barbosa. Nos demais setores, o time deve ser o mesmo que venceu o CRB. Com Elias ganhando força como titular pela direita e Biel aproveitando bem a oportunidade na vaga do lesionado Ferreira, o setor ofensivo ganha corpo e alternativas importantes como Elkeson, que estreou no fim de semana.

Depois da vitória e da liderança confirmada, o Grêmio ganhou dois dias de folga. O Tricolor se reapresenta na manhã desta terça-feira, quando treina e abre os trabalhos para a semana decisiva.

Líder, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro em confronto direto pela parte de cima da tabela no domingo, às 16h. A partida, válida pela 6ª rodada da Série B, acontece na Arena Independência.