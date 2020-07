Grêmio deve ir a Criciúma na próxima segunda

Mesmo que os próximos dias possam trazer novidades em relação à possibilidade de realizar treinamentos coletivos no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Grêmio já montou o seu “plano A” para seguir a preparação de forma mais intensa.

O presidente Romildo Bolzan Júnior declarou que a ida a Criciúma-SC deverá se dar em data próxima ao início das competições. A CBF confirmou que o Campeonato Brasileiro vai começar em 9 de agosto, enquanto a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) sugeriu a data de 26 de julho para reiniciar o Gauchão ao governo do Estado, mas ainda não há nenhuma confirmação nesse sentido.

Neste momento, o Grêmio indica que o passo a ser dado é mesmo a mudança para Santa Catarina. “A decisão (de liberar treinos coletivos em Porto Alegre) é do Comitê de Crise, com palavra final do governador”, explica o secretário estadual de Esporte e Lazer, Francisco Vargas.

De qualquer maneira, se o Estado mantiver a restrição de treinos físicos, o Tricolor já tem o protocolo montado para se deslocar ao Estado vizinho, restando apenas alguns ajustes de logística em Criciúma. Ou seja, o clube não ficará dependendo daquilo que for decidido nos decretos da prefeitura e do Estado para seguir seu planejamento.

“Quando formos (para Criciúma), ficaremos o prazo suficiente para a preparação total do grupo”, diz o presidente Romildo Bolzan Júnior. A tendência é que o Grêmio viaje na próxima segunda, 13 de julho, salvo alguma mudança com possíveis flexibilizações em Porto Alegre. O clube entrou na décima semana de treinos no CT Luiz Carvalho. E a comissão técnica deu início a uma adaptação dos jogadores para o que virá pela frente.

Os trabalhos, desde esta segunda-feira, passam a ter mais componentes técnicos e serão mais intensos. O objetivo é fazer uma transição para as atividades técnicas e táticas, que terão o comando de Renato Portaluppi.

“Esta semana será marcada pela evolução dos treinamentos, à medida que se aproxima a viagem a Criciúma. A comissão técnica projeta um aumento da intensidade e dos componentes técnicos. Assim que se instalar no Sul catarinense, o elenco começará um segundo momento da preparação visando à retomada do calendário”, diz o clube em texto publicado no site oficial.

A necessidade de treinar coletivamente ficou ainda maior com o retorno dos clubes do eixo Rio-São Paulo. As equipes cariocas, inclusive, já retomaram os jogos oficiais. Na avaliação do Grêmio, os diferentes cenários da pandemia de coronavírus no país e as consequentes medidas restritivas de cada região vão acabar criando um desnível técnico no início do Brasileirão.