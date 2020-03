Grêmio confia em crescimento gradativo de meias para agregar mais qualidade na equipe

As circunstâncias do jogo contra o São Luiz obrigaram o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, a utilizar Thiago Neves e Jean Pyerre ao mesmo tempo. Na oportunidade, o time perdia de 2 a 0 e precisava virar partida para seguir na liderança do grupo B do Gauchão. O aproveitamento de ambos é visto com bons olhos pelo treinador, que acredita que a dupla irá ajudar muito o Tricolor durante a temporada. O crescimento dos dois, no entanto, está relacionado à melhora da condição física.

“Os dois meias que nós temos não estão 100%. O Thiago começou a partida porque estava muito tempo parado, mas ainda falta ritmo e um pouco da parte física. A minha intenção até era usar os dois durante a partida, mas tomamos dois gols e tive que fazer a mudança mais cedo. Tem horas e horas em que podemos usá-los juntos. A qualidade é grande, mas perco em marcação. Tanto que assim que empatamos, eu tirei o Thiago e coloquei o Diego Souza, adiantando o Jean. Eu estou soltando o Thiago aos poucos e o Jean vem crescendo também e aí vamos ter dois meias importantes que vão nos ajudar muito”, disse Renato.

Questionados sobre as condições em que se encontram, Jean Pyerre e Thiago Neves afirmaram que estão próximos do ideal. “Todo jogo que a gente joga a gente busca espaço. Tenho que buscar o meu espaço de novo, sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém. O professor tem conversado comigo sobre a parte física. Fiquei muito tempo só nisso, três semanas correndo. Pude entrar no primeiro tempo e me senti bem, mas estou trabalhando para melhorar”, explicou Jean Pyerre.

Thiago Neves argumentou que ainda precisa de ritmo de jogo. “Falta pouco para eu voltar a ser aquele jogador de antes. Fisicamente já estou me sentindo bem. O ritmo atrapalha porque falta sequência de jogos, mas o time já tem um estilo de anos e o Renato tem as suas estratégias. Agora é ter paciência, até porque tem muitos jogos no ano. Só quero me preparar bem para ter a oportunidade”, acrescentou.