Grêmio acerta contratação do volante Lucas Leiva

A novela Lucas Leiva, de 35 anos, se aproxima do seu final. E ele deve ser positivo para o Grêmio. Neste domingo, o volante aceitou a proposta gremista e se prepara para assinar até dezembro de 2023 com o Tricolor. Mesmo com o assédio do Botafogo, que ofereceu valores salariais superiores e maior tempo de contrato, o jogador priorizou seu retorno para Porto Alegre.

Conforme o repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer, a assinatura de contrato deve acontecer nesta segunda-feira na Arena. Desde o final de maio, Lucas Leiva está livre no mercado, depois de se despedir da Lazio, da Itália, onde atuou por cinco temporadas.

Chegando como reforço de peso, para a disputa da Série B, o atleta só poderá começar a atuar a partir do dia 18 de julho, quando a janela para reforços abre. Ele encontrará o clube novamente em reconstrução. Desde que deixou o antigo estádio Olímpico em 2007, o volante, que atuou na Batalha dos Aflitos na Série B, em 2005, e no vice-campeonato da Libertadores, em 2007, sempre deixou claro seu desejo de um dia retornar a vestir a camisa gremista.