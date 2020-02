“Estamos com nosso plantel completo”, avalia novo vice de futebol do Grêmio

Em entrevista coletiva após seu anúncio como novo vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz afirmou que, por ora, o clube não busca novos reforços. Conselheiro desde 1989, ele considera que a direção agiu com sabedoria em “contratações pontuais mas excelentes”e que há jogadores de qualidade para todas as posições. “Neste momento, eu diria que estamos com nosso plantel completo. O Grêmio tem governança, gestão, e nossas decisões tomamos para encontrar resultado em campo, que a vitória. Nosso torcedor vive dessas expectativas”, avaliou.

Luz, entretanto, comentou que, por sua grandeza, o time “está sempre aberto, observando o mercado”. Citando uma fala do presidente Romildo Bolzan Jr., disse que nem sempre o dinheiro ganha títulos – “é preciso ter um ambiente saudável, relacionamento franco, construir um time que sabia performar e catalisar resultados”. Para ele, conjugar esses fatores será seu principal desafio. “Se conseguirmos encontrar essa química, o Grêmio está preparado para disputar em plena condições qualquer competição em que esteja inserido”, garantiu.

O vice-presidente de futebol também disse desconhecer interesse pelo volante Rafael Carioca. “Estou chegando e neste momento não tenho conhecimento de nenhuma tratativa mais avançada ou consolidada, ou de algum documento formal”, afirmou.

O profissional, que já atuou em diversas áreas do clube, considerou que “sempre temos que fazer melhorias, estar caminhando para frente” e pregou atenção ao desenvolvimento tecnológico. “Temos que ter consciência da revolução digital que está havendo. Eu me bato muito, meus pares sabem, que temos que estar atentos e acompanhamento. Precisamos desta simbiose, de todo departamento, comissão, atletas, equipes capazes de se transformar em catalisadoras de resultados”, voltou a comentar.

Elogios a Renato

Questionado sobre sua relação com o técnico Renato Portaluppi, Luz negou qualquer atrito ou disputa de poder. “Tenho consciência que ele é o nosso comandante do vestiário, por todos os atributos, pela liderança que ele tem. Esse espaço será respeitado. Por outro lado, tenho consciência da missão que estou assumindo, do valor desse cargo. Ele é um homem muito sábio e quando duas pessoas inteligentes têm paixão pela mesma causa, certamente teremos as melhores soluções para o Grêmio e o objetivo final”, afirmou sobre o trabalho com o treinador.

Ele ainda comentou que tem uma admiração enorme pelo ex-camisa 7. “Sempre foi merecedor do meu melhor apreço, melhor admiração e eu considero um ídolo”, declarou, lembrando que teve a oportunidade de ver treinos do Renato no antigo Estádio Olímpico. Luz admitiu que que sua convivência com ele não é assídua, mas, sempre que teve a oportunidade, o relacionamento “foi de altíssimo nível, muito afável e acessível”.