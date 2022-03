Direção do Grêmio tem acerto com Tetê e aguarda definição por empréstimo

O atacante Tetê tem um acerto com a direção do Grêmio, e pode reforçar o Tricolor para o início da Série B. O clube confirmou as tratativas para o retorno do jogador, que estava na Ucrânia e retornou ao Brasil por conta da guerra com a Rússia.

Na tarde deste domingo, os rumores da chegada do jogador ao Tricolor ganharam ainda mais força. Isso porque o jogador postou em uma rede social uma foto mais jovem, quando atuava na base do clube, com a camisa do Grêmio. Ele também postou emojis e deu a entender que estava mais perto de voltar ao clube.

A direção confirmou que as tratativas seguem. Entre o jogador, o empresário e o clube, estaria tudo acertado. Agora, o Benfica, novo clube, precisa aceitar o empréstimo de três meses bancando a permanência no Tricolor.

Tetê está perto de ser anunciado como novo reforço do Benfica, de Portugal. A janela de transferências se encerra em 12 de abril e, portanto, a negociação precisa se concretizar nos próximos dias. O molde do negócio é um empréstimo de três meses, sem custos para o Grêmio. Ele jogaria, assim, metade do turno da Série B.

O jogador estava atuando no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No entanto, por conta dos conflitos com a Rússia, foi liberado para fechar com outro clube. As negociações podem ocorrer sem qualquer tipo de sanção, conforme deliberação da FIFA.

Outros atletas do clube ucraniano também estão acertando com clubes brasileiros. O Inter estaria com conversas em aberto para repatriar o atacante Alan Patrick.

Ainda sem o anúncio oficial por Tetê, o Grêmio enfrenta o Ypiranga pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho no próximo sábado, às 16h30min, na Arena. O Tricolor joga pelo empate para conquistar o pentacampeonato estadual. Em caso de vitória do time de Erechim por um gol de diferença, a partida irá para os pênaltis.