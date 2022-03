Diego Souza revela fisioterapia em dois turnos para estar em campo no Gre-Nal

Eficiente, dominante e focado. Diversos foram os adjetivos que definiram a vitória do Grêmio no Gre-Nal do último sábado. Muito da atuação do Tricolor passou nos pés de um dos principais jogadores da equipe. Com o terceiro gol marcado no segundo tempo, Diego Souza anotou seu quarto tento em clássicos, sacramentando o triunfo dentro do Beira-Rio. O centroavante era dúvida ao longo da semana por estar voltando de lesão.

“Quero agradecer a Deus, meu companheiros e, principalmente, à fisioterapia. Sabíamos da responsabilidade para a partida, e tive que fazer um esforço muito grande. Só não trabalhamos em três turnos porque trabalhamos em dois turnos muito longos”, revelou Souza na saída de campo, ele que é um dos artilheiros do Grêmio no Gauchão, com quatro gols.

Apesar da boa vantagem – o Tricolor pode perder por até dois gols de diferença na Arena, na quarta-feira, às 22h15min – o centroavante reforçou que “não tem nada resolvido”. “Temos uma boa vantagem. Sabemos da camisa que vestimos e agora queremos o apoio do nosso torcedor em casa para sacramentar nossa classificação.

Na outra semi, o Brasil de Pelotas encara o Ypiranga. A partida está marcada para o Bento Freitas, às 20h30min, neste domingo.