Diego Souza comemora gols sobre o Vasco e agradece o grupo do Grêmio: “dependo muito deles”

Com os dois gols marcados pelo centroavante Diego Souza na vitória sobre o Vasco da Gama, por 4 a 0, na tarde deste domingo na Arena, o atacante amplia a diferença na artilharia do clube na temporada, chegando ao 20 em 40 partidas. Além disso, chega ao sétimo no Brasileiro e iguala o número de Pepê, que liderava os gols na competição.

“Fizemos o que temos de melhor. Pressionar, ter a posse de bola e marquei os gols que tive as oportunidades. Estou muito feliz e espero ajudar sempre que puder”, declarou Diego.

O artilheiro gremista na temporada ainda tem oito assistências nos 40 jogos que esteve em campo em 2020. Após superar um período que acabou criticado por parte da torcida e imprensa, o atacante fez questão de agradecer aos companheiros pelo bom momento que atravessa.

“Dedico (os gols) ao meu grupo, pois sou um jogador que dependo muito deles e o time hoje foi fantástico. Jogamos uma grande partida”, ressaltou.

O Grêmio inicia na segunda-feira a preparação para enfrentar o Santos, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. A partida está marcada para quarta-feira, às 19h15min, na Arena. A volta ocorre uma semana depois, no mesmo horário, na Vila Belmiro. Pelo Brasileiro, o próximo compromisso é contra o Goiás, no sábado, às 21h, em Goiânia.