Com gol anulado, Grêmio empata com o Vila Nova e perde chance de voltar ao G-4 da Série B

Do outro lado, o vice-lanterna da Série B. Mas mesmo com a fragilidade do adversário, o Grêmio não saiu do empate em 0 a 0 na tarde deste domingo diante do Vila Nova, no Serra Dourada, pela Série B. O Tricolor chegou a ter um gol anulado no primeiro tempo e agora acumula o quarto jogo seguido sem uma vitória na competição. O resultado tirou a chance dos comandados de Roger Machado de retornarem ao G-4.

Em um primeiro tempo de amplo domínio, o Tricolor pecou pelas falhas nas finalizações, principalmente com relação a jogadores como Campaz e Biel, que deixaram a desejar no último passe, marcação e movimentação em campo. Na segunda etapa, o Vila Nova mostrou desempenho superior aos visitantes e assustou. Roger desfez o esquema com três zagueiros, mas, mesmo assim, o placar não foi aberto. Nos acréscimos, um possível toque de mão na zaga do Vila não foi sequer revisado pelo VAR, o que gerou uma grande reclamação da comissão técnica e jogadores.

Com o empate, o Tricolor sobe para a quinta posição, com 13 pontos, dois a menos que o Sport, equipe que abre o G-4. Na próxima rodada, Roger e companhia encaram o Vasco, na quinta-feira, às 20h, em São Januário. Essa é a primeira de três partidas seguidas contra equipes que lutam pela parte de cima da tabela.