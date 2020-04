Caio Henrique entra no radar de clube português

As especulações surgem em grande número. As propostas, não. O Grêmio tem visto vários de seus jogadores no noticiário internacional por conta do interesse de clubes europeus. Ofertas concretas e oficiais, contudo, ainda estão longe de chegar à mesa do presidente Romildo Bolzan Júnior.

A exemplo do que ocorre no Brasil, o futebol europeu também vive uma enorme incerteza quanto ao futuro. Depois de Everton, Pepê, Matheus Henrique e Jean Pyerre serem cogitados no velho continente, ontem foi a vez do lateral-esquerdo Caio Henrique.

Ao contrário dos demais, o jogador de 22 anos não tem seus direitos econômicos ligados ao Grêmio. Caio está emprestado pelo Atlético de Madrid, da Espanha, até o final da temporada. E no contrato há uma cláusula que obriga o Tricolor a liberar o atleta caso haja uma proposta de algum clube da Europa e que agrade aos espanhóis.

O jornal português Record afirma que o Porto vê em Caio Henrique o substituto ideal para o também brasileiro e ex-Grêmio, Alex Telles, que tem seu nome cogitado como possível reforço do Paris Saint Germain. Outro nome no radar dos francês é o de Juninho Capixaba, emprestado pelo Grêmio ao Bahia. O Tricolor pode até lucrar com um eventual negócio com o PSG. Não há previsão de abertura da janela de transferências europeia.