Brenno projeta vitória no Gre-Nal para esquecer de vez eliminação na Copa do Brasil

O goleiro Brenno quer virar de vez a página da eliminação precoce do Grêmio na Copa do Brasil, para o Mirassol. Para isso, nada melhor que uma vitória fora de casa no clássico Gre-Nal 435, desta quarta-feira, no Beira-Rio.

O goleiro admitiu que o elenco sentiu a eliminação, especialmente pela tradição que o clube tem na Copa do Brasil. Mas disse que é hora de “olhar pra frente”, focando em objetivos maiores na temporada. “O Grêmio é acostumado a chegar nas finais. Mas vamos focar primeiro no Gre-Nal, no campeonato Gaúcho, e depois em retornar à Primeira Divisão”, destacou.

O goleiro também comemorou a sequência que vem tendo com Roger Machado. Lembrou o rodízio, feito por Vagner Mancini na reta final da Série A, mas disse que agora deve ganhar mais confiança. “Tenho que seguir pensando em melhorar e evoluir”, projetou.

Brenno também relembrou o episódio do Beira-Rio em fevereiro, quando o ônibus do Tricolor foi alvo de pedradas na chegada ao estádio. Disse que foi um “momento ruim”, e que prefere que a situação fique no passado. “Espero que a gente tenha um momento especial. Que o nosso torcedor compareça para nos apoiar, para sairmos com uma vitória”, declarou.

O clássico Gre-Nal 435 foi remarcado para a quarta-feira, 9 de março. A partida, atrasada pela 9ª rodada do Gauchão, acontece no Beira-Rio, às 21h.