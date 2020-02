Atual bicampeão, Grêmio estreia diante do Caxias no Gauchão nesta quarta

O Grêmio estreia na noite desta quarta-feira, diante do Caxias, com o objetivo de defender o seu bicampeonato. Campeão em 2018 e 2019, o Tricolor quer repetir o feito dos anos anteriores e sair com a taça mais uma vez. Para isso, o primeiro desafio é na Arena, com bola rolando a partir das 20h.

Renato confirmou que vai escalar força máxima na estreia do Gauchão. O jogo de hoje contra o Caxias terá estreias de jogadores contratados para esta temporada. “Se o time não se apresentar da maneira que estamos acostumados, o torcedor tem que entender, é início de temporada”, ressaltou.

O treinador negou que haja algum prejuízo em função da troca de preparador físico em meio à pré-temporada. “O importante é o jogador se entregar ao trabalho que é passado a ele”. Renato mostrou estar satisfeito com as contratações até o momento. Ontem, o Tricolor confirmou o lateral-esquerdo Caio Henrique por empréstimo de um ano. O jogador se apresenta após a disputa do Pré-Olímpico com a Seleção.

“No momento, a nossa prioridade é do meio para frente. Muitos clubes precisam de gente que faça gols. Nós estamos buscando com calma, vamos encontrar”, finalizou. O clube também procura um meia de criação.

Busca por crescimento

Depois de 52 dias de pré-temporada, o Caxias inicia nesta quarta-feira, a disputa do Campeonato Gaúcho 2020. Em quase dois meses de preparação, a equipe comandada pelo técnico Rafael Lacerda realizou quatro testes. Foram duas vitórias, diante do Sindicato dos Atletas e do São Luiz, um empate diante do Ypiranga, e uma derrota para o Novo Hamburgo.

O treinador comentou os amistosos feitos na pré-temporada e a necessidade de reparos na equipe. “Essa pré-temporada foi muito boa. Mesmo com os resultados dos amistosos, vimos que tínhamos alguns ajustes a serem feitos e tenho certeza que continuaremos crescendo durante a competição”, comentou Lacerda, em coletiva à imprensa nesta tarde.

Gauchão 2020 – 1ª Rodada

Grêmio

Paulo Victor; Victor Ferraz, David Braz, Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva, Maicon, Alisson e Thaciano; Everton e Luciano. Técnico: R. Portaluppi.

Caxias

Marcelo Pitol; Ivan,Laércio, Thiago Sales e Eduardo Diniz; Juliano, Carlos Alberto, Tilica e Diogo Oliveira; J. Potiguar e Gilmar. Técnico: Rafael Lacerda.

Árbitro: Leandro Vuaden

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Horário: 20h.