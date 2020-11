Apesar de bastante desfalcado, Grêmio deve ter voltas de Geromel e Ferreira

Os jogadores do Grêmio se reapresentaram e começaram a semana com uma atividade tática e física no CT Presidente Luiz Carvalho nesta segunda-feira. O Tricolor se prepara para enfrentar o Cuiabá, às 16h30min, na Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe de Renato Portaluppi pode até empatar na quarta-feira que estará classificada às semifinais da competição.

Durante o trabalho desta tarde, os atletas fizeram um trabalho físico de força divididos em cinco grupos e passando por um circuito de cinco estações. Na sequência, o sistema defensivo foi “lapidado”. Com os dois times intercalados em demarcações horizontais. Enquanto um deles estava com a posse de bola e precisava encontrar espaços para dar o passe, o outro marcava em linha, dificultando a ação do adversário. Por fim, um treino de conclusão à gol.

Embalado pelas seis vitórias consecutivas, o time titular deverá ter os retornos do atacante Ferreira e do zagueiro Pedro Geromel, que não participaram da vitória contra o Ceará, no sábado, sendo preservados.

Ainda que em vantagem no mata a mata, Renato deverá mandar o que tiver de melhor para o campo. No entanto, em desfalques, pelo menos oito jogadores ficarão de fora da partida: Orejuela, Kannemann e Pinares, que estão disputando as eliminatórias pelas suas seleções, Alisson, Maicon e Paulo Miranda, machucados e Luiz Fernando e Robinho, que não podem disputar a Copa do Brasil.