“We Are the Champions” é a mais gravada do Queen

Em sua homenagem a Freddie Mercury (5 de setembro 1946 – 24 de novembro de 1991), o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo sobre as obras musicais do artista e reuniu as principais informações que constam sobre ele em seu banco de dados, um dos maiores da América Latina.

A carreira do vocalista da banda britânica Queen teve momentos marcantes, como o lançamento da música de sua autoria “We Are The Champions”, em 1977. Além de ser uma das suas canções mais famosas e populares, ela também foi a sua mais gravada até hoje, de acordo com o levantamento do Ecad.

“Bohemian Rhapsody”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Love of My Life” e “Somebody to Love” são as seguintes neste ranking. Já no ranking das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública, o Ecad constatou que a liderança é de “Crazy Little Thing Called Love”, que teria sido escrita por Mercury como um tributo a Elvis Presley.