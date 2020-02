Ozzy Osbourne revela luta contra a doença de Parkinson

Conhecido como o “Príncipe das Trevas” e por sua forma única de viver dentro e fora dos palcos, o cantor Ozzy Osbourne, de 71 anos, revelou em entrevista ao programa Good Morning America, dos Estados Unidos, que luta contra a doença de Parkinson. O mal que atinge o artista é um distúrbio neurodegenerativo que progride lentamente no corpo e na maioria das vezes não tem cura. “Tem sido muito desafiador para todos nós”, admitiu Osbourne.

O estado de saúde fragilizado do roqueiro já tinha a público. Em 2018, ele passou por uma cirurgia e teve que cancelar sua turnê, permanecendo isolado em casa durante a recuperação. Diversos rumores corriam na mídia internacional de que o astro sofria da doença de Parkinson. Até então, todos eram negados pelo cantor.

Na entrevista ao programa estadunidense, no entanto, Osbourne afirmou que não suportava mais manter em sigilo sua condição de saúde. “Eu não sou bom em segredos. Eu não posso mais andar por aí com isso, porque é como se eu estivesse ficando sem desculpas, sabia?”, desabafou.

Tratamento

Ozzy afirmou ainda que, com o apoio da família, está em uma rotina intensiva para o tratamento da doença, inclusive recorrendo a especialistas da saúde fora dos Estados Unidos para procurar as melhores formas de recuperação.”Chegamos a um ponto aqui neste país (EUA) em que não podemos ir mais longe porque temos todas as respostas que podemos obter aqui”, justificou a esposa do cantor, Sharon Osbourne.

Sobre o trabalho com a música, o astro confidenciou que tem se sentido frustrado por não poder fazer o que mais ama na mesma intensidade que antes.”Quando vejo minha esposa indo trabalhar, meus filhos indo trabalhar, isso me deixa triste porque não posso contribuir com minha família”, disse.

Mesmo em meio à batalha contra o Parkinson, Osbourne divulgou recentemente a canção “Ordinary Man”, em parceria com Elton John. É a primeira música inédita do cantor em dez anos. A faixa é título do novo disco do roqueiro, que será lançado ainda este ano.