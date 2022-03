Willl Smith vive polêmica e brilho com agressão em Chris Rock e consagração do Oscar

Um grande momento de silêncio e estupefação tomou conta da cerimônia do Oscar, neste domingo. O ator Will Smith agrediu o comediante Chris Rock durante uma das cenas de transição para os prêmios da noite de gala de Hollywood. Mais tarde, Will seria premiado como melhor ator por sua atuação em King Richard.

Chris Rock fez uma piada com a cabeça raspada de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will. Ele falou que estava ansioso para ver “G.I. Jane 2”, filme em que Demi Moore raspa o cabelo.

Jada fez uma careta, e seu marido subiu ao palco. Por um segundo, pareceu parte do show, mas na verdade Will Smith acertou um forte tapa no rosto de Rock. A cena causou espanto não só no apresentador da premiação, mas também na plateia, recheada de celebridades.

Rock, ainda sem entender, o que aconteceu demorou a conseguir achar as palavras. Antes disso, Will Smith, já sentado, gritou: “Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca”. Do palco, o comediante respondeu na tentativa de justificar a piada: “Era uma piada de G.I. Jane”, disse. Em um tom mais alto, Smith reiterou o recado. “Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca”, gritou.