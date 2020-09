“Um maluco no pedaço”‘ promove reunião de elenco com Will Smith nos 30 anos da série

“Um maluco no pedaço’ vai realizar reunião de elenco com Will Smith nos 30 anos da série. O episódio especial vai ser gravado no dia 10 de setembro com participação de Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro e DJ Jazzy Jeff.

A apresentação da gravação tem estreia prevista para o final de novembro na plataforma de vídeos sob demanda HBO Max nos Estados Unidos. Em abril deste ano, os atores se reuniram para a série de Will Smith no Snapchat, “Will From Home” (Will de casa, em Português).

“Um maluco no pedaço” foi exibido nos EUA por seis temporadas, entre 1990 e 1996, tornando-se um sucesso. O clássico revelou Smith, um jovem rapper que viria a se tornar um dos maiores astros do cinema de Hollywood.