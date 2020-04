Netflix dobra lucro com aumento de assinantes durante confinamento

A Netflix anunciou nesta terça-feira ter dobrado seu lucro no primeiro trimestre de 2020 com relação ao mesmo período de 2019 devido ao aumento de assinantes no âmbito do confinamento pela pandemia do novo coronavírus.

A gigante do streaming registrou um lucro líquido de US$ 709 milhões, com faturamento de US$ 5,8 bilhões. O número de assinantes aumentou em 15,7 milhões, situando-se em 183 milhões de usuários, segundo a empresa sediada na Califórnia.

A Netflix informou, ainda, que não estão claros os efeitos a longo prazo em sua receita com a enorme perda de postos de trabalho provocada pela crise sanitária. “Em nossa história de mais de 20 anos, nunca vimos nada mais incerto e inquietante”, disseram os executivos da Netflix aos investidores.