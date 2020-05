Festival de Cinema de Cannes cancela edição 2020

Pela primeira vez em 73 anos, o Festival de Cinema de Cannes cancelou a edição de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. O diretor geral do festival, Thierry Frémaux, confirmou o cancelamento em uma entrevista divulgada no site oficial do evento. “Em um nível pessoal, estou tomado por um sentimento de melancolia e nostalgia”, disse.

“Em nível profissional, estou enfrentando uma situação sem precendentes, mas com serenidade. No festival, dedicidimos tomar essa situação difíci, que atinge a todos, como uma oportunidade para pensar sobre o futuro”, completou.

O diretor disse que no início de junho uma lista com a seleção oficial de 2020 será divulgada. A ideia é promover lançamentos das obras selecionadas, inclusive em parcerias com outros festivais, como Veneza, mas não haverá júri ou premiações.

Cannes estava previsto para acontecer de 12 a 23 de maio. Em março, os organizadores anunciaram que o evento não iria ocorrer em maio deste ano e que a data poderia ser adiada. “Assim que o desenvolvimento da situação sanitária francesa e internacional nos permitir avaliar a possibilidade real, divulgaremos nossa decisão, de acordo com nossa consulta contínua ao governo francês e à prefeitura de Cannes, bem como aos membros do conselho do festival, profissionais da indústria cinematográfica e todos os parceiros do evento”, diz a nota divulgada em março.

Festival de Cannes foi criado em 1939, e tinha a data de estreia para setembro daquele ano. No entanto, foi impedido por conta da Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1968, o evento também foi interrompido.