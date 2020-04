A primeira imagem da nova adaptação de Duna, clássico da literatura de ficção-científica

Na nova adaptação de “Duna”, dirigida por Denis Villeneuve, o ator Timothée Chalamet será o protagonista Paul Atreides, cuja família aceita controlar o planeta-deserto Arrakis, produtor de um recurso valioso e disputado por diversas famílias nobres. Ele é forçado a fugir para o deserto – com a ajuda de sua mãe – e se junta a tribos nômades, eventualmente liderando-as por conta de suas habilidades mentais avançadas.

Chalamet ganhou maior reconhecimento por seus papéis coadjuvantes no filme de Greta Gerwig, “Lady Bird”, e por seu papel principal no drama romântico “Me chame pelo seu nome”, de Luca Guadagnino. Este último lhe rendeu uma indicação para o Oscar de melhor ator, fazendo dele o terceiro ator mais jovem a ser indicado nesta categoria. No drama histórico de 2019, “O Rei”, baseado em várias peças de “Henriad”, de William Shakespeare, ele é o protagonista. O elenco estelar de “Duna” conta também com Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya e Stellan Skarsgard. A estreia está prevista para 18 de dezembro de 2020 e uma sequência já está em produção.

O livro de Frank Herbert, publicado originalmente em 1965, é conhecido como uma das obras mais complexas de ficção-científica de todos dos tempos e já virou minissérie do canal Syfy em 2000, e, no cinema ganhou versão sob a direção de David Lynch em 1984, com Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Francesca Annis. No Brasil, os livros da franquia “Duna” são publicados pela Editora Aleph.