Vista Gaúcha completou 35 anos de emancipação político-administrativa no dia 9 de maio

Na quarta-feira, 3, iniciaram as comemorações da semana do 35º aniversário de emancipação político-administrativa de Vista Gaúcha com grande público e a presença de autoridades municipais e regionais.

Durante o primeiro dia de comemorações, foi realizado o 1º Seminário Municipal e 4º Seminário Regional sobre Plantas Bioativas, palestra sobre saúde e jantar de confraternização com palestra-show. E para encerrar o primeiro dia de comemorações, ocorreu uma palestra-show com Rosilei, conhecido na região por suas palestras descontraídas e acompanhadas de música, e jantar de confraternização.

O dia 4, quinta-feira, foi reservado para o encontro da terceira idade no Atlético Clube Gaúcho. Muita alegria e integração marcaram o evento.

Seguindo com as comemorações, na sexta-feira, 5, foi realizado o sorteio da Campanha Cidadão Solidário e o Festival de Música Estudantil – Canta Vista Gaúcha. No mesmo dia, ainda, a Administração Municipal entregou presentes para sociedades de damas, grupos de mães, grupo de artesãos e Oases.

No sábado, 6, à noite, no Clube de Bom Plano, foram inauguradas oficialmente a Usina de Geração de Energia Elétrica e Produção de Fertilizantes Orgânicos e a obra asfáltica que liga a sede do Município ao Distrito de Bom Plano. Logo após, foi realizado um jantar seguido de baile.

A abertura do Encontro Municipal da Mulher, evento que também fez parte das comemorações do aniversário do Município, ocorreu na tarde de domingo, 7, com palestra sobre a “Valorização da Mulher” ministrada por Vera Lúcia Miranda da Rosa.

Também foram inauguradas, na segunda-feira, 8, a obra de recuperação da Avenida Nove de Maio e o sistema de videomonitoramento da cidade de Vista Gaúcha e do Distrito de Bom Plano.

E para encerrar as comemorações, na terça-feira, 9, dia do 35º aniversário de emancipação político-administrativa do Município, foi realizada Sessão Solene no Auditório Municipal Michele Prates. Na sessão foi concedido título de Cidadão Honorário ao artesão Bernardino Locatelli e lançado o livro “Memória e Histórias da Colonização do Município de Vista Gaúcha”, escrito por Inez Locatelli Ruschel, Renato Roque Ruschel e Mariéli Ferri Campos.

Claudemir José Locatelli, prefeito municipal, falou sobre as festividades da semana do aniversário, agradeceu todos os funcionários municipais pelo empenho e dedicação ao trabalho e todos que contribuíram para que o Município se tornasse uma cidade bonita, organizada e segura. “Todos somos importantes aqui em Vista Gaúcha e juntos fazemos o futuro do Município. Ouvir elogios de fora, como temos ouvido nesses dias, não é mérito do Locatelli ou do André, mas é mérito de uma sociedade que acreditou na sua potencialidade, em sua qualidade, nas pessoas de bem dessa sociedade, para que pudéssemos juntos, de maneira coletiva, construir essa Vista Gaúcha que estamos presenciando hoje.”

Fonte: Folha Popular – Fotos: Júlio Santos e assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal