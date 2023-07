VII Cine Rock ocorre no dia 29 de julho no Cine Globo em Três Passos

Em mais uma programação repleta de atrações e muito Rock N’ Roll, o Cine Teatro Globo de Três Passos, novamente será sede do “Cine Rock”. Em sua 7ª edição, o evento acontece no dia 29 de julho, com início às 13h30min. A Prefeitura Municipal de Três Passos é correalizadora do evento.

Com presença confirmada, terá o 2º Encontro de Cervejeiros e Motociclistas da Região Celeiro, com duas apresentações no palco montado em frente ao cinema: às 14h, banda Empecilhos, e às 15h30min, banda D’Olho N’Molho. A entrada é gratuita para a área externa.

As apresentações de bandas e talentos dentro do Cine Globo iniciam logo após as apresentações e a abertura oficial do evento está marcada para às 17h. Neste ano, mais uma vez, a grade de apresentações está lotada, com bandas oriundas de Três Passos, Horizontina, Santo Augusto, Tuparendi, Chapecó, Frederico Westphalen, Campo Novo, Santa Rosa, Panambi, Santo Ângelo e Tenente Portela.

Os ingressos para a área interna serão comercializados somente na hora, no valor de R$15,00 mais uma doação de agasalho, alimento não perecível ou ração para pets.

Pela primeira vez as apresentações internas serão transmitidas em um telão de LED com alta definição de imagem para quem ficar curtindo o encontro dos cervejeiros e motociclistas.

A área externa contará com uma grande infraestrutura de banheiros e segurança interna e externa, tendas do vinil, drinks e artesanato, além de food trucks com cachorro-quente, xis burger, hambúrguer, batata frita, crepes, pastel e ET Monster Coockies, pizza e a famosa pipoca do Cine Globo.

Prepare-se para curtir o bom, velho e novo Rock N’ Roll!

Folha Popular – Com Informações do Cine Globo