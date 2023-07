Utilidade pública: Corsan de Tenente Portela comunica possível falta de água em alguns bairros do município

A CORSAN informa que na terça-feira, dia 18, pela parte da manhã, estará interligando o novo reservatório elevado de 500 mil litros ao Sistema de Abastecimento de Água de Tenente Portela.

Diante disso a operação de alguns poços deverá ser interrompida, o que gerará intermitência do abastecimento de água em partes do município, sobretudo nos bairros Fries, Ramayer, Nascer do Sol, Rubino Marroni, Isabel e Centro.

A previsão do retorno do abastecimento se dará próximo às 11h45min e de forma gradativa, podendo ocorrer oscilações na pressão da rede de água.

“Transtorno passageiro, benefício permanente”

Folha Popular – Informações | Corsan