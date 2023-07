As inscrição de curtas no Festival de Cinema de Três Passos/2023 encerram amanhã

São os últimos dias para inscrições de curtas-metragens na Mostra Competitiva do 6º Festival de Cinema de Três Passos. A organização do evento já recebeu mais de 400 inscrições, oriundas de 23 estados brasileiros, Distrito Federal e de países estrangeiros.

O Festival aceita inscrições de curtas-metragens produzidos no Brasil, como também no exterior, com tema livre, duração máxima de 20 minutos incluídos os créditos, falados ou legendados em português, produzidos a partir de 1º de janeiro 2020 até a data da inscrição em 2023.

Informações pelos sites www.cinematrespassos.com.br

O Festival, que acontece de 7 a 11 de novembro no Cine Globo, na cidade de Três Passos – Região Noroeste do Rio Grande do Sul, objetiva democratizar o acesso à produção de curtas-metragens contemporâneos para a população do interior do Estado do RS, em especial ao público jovem; formar novas plateias e incentivar a produção de obras audiovisuais em nível local/ regional; promover o debate e olhar crítico sobre obras artísticas; possibilitar ao público o contato com novos e diferentes olhares sobre aspectos do mundo na contemporaneidade; oportunizar a troca de vivências entre realizadores e a comunidade local; reconhecer e premiar a relevância artística de filmes produzidos nos últimos anos no Brasil e exterior; estimular ações para a sustentabilidade e qualidade de vida no planeta Terra; valorizar manifestações culturais do Município; impulsionar a economia criativa, comércio e serviços locais.

A programação, com entrada franca, é composta por Mostra Competitiva e Mostra Não Competitiva, debate após cada sessão, cerimônia de premiação/encerramento e confraternização.

Obras audiovisuais produzidas pelo universo educacional e comunidade, marcarão presença no telão do Cine Globo na Mostra Não Competitiva.

Os curtas-metragens selecionados dentre os inscritos, concorrem em 16 categorias avaliadas pelo Júri Oficial. O Júri popular escolherá o melhor curta do Festival. Os vencedores receberão o Troféu Levy, em homenagem ao fundador do Cine Globo – Alberto Abrahão Levy e a sua família, que continua a obra do seu fundador.

A premiação será entregue durante a Cerimônia Oficial de Encerramento do 6º Festival de Cinema de Três Passos/2023 – TODAS AS VOZES, no dia 11 de novembro de 2023, às 20h, no Cine Teatro Globo, raro cinema de calçada em atividade no Estado há 69 anos.

O evento é promovido pelo Movimento Pró-Arte e Prefeitura Municipal de Três Passos, com apoio de empresas e instituições. A organização está a cargo de moradores do município, amantes da sétima arte que, voluntariamente, com apoio da comunidade, realizam o Festival.

Categorias da Mostra Competitiva / 2023 – Júri Popular: Melhor Curta do Festival; Júri Oficial: Melhor Curta do Festival, Melhor Curta Ficção, Melhor Curta Documentário, Melhor Curta Animação, Melhor Curta Experimental, Melhor Curta Sustentabilidade e Qualidade de Vida, Melhor Curta Estrangeiro, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Musical, Melhor Edição, Melhor Direção de Arte e Melhor Desenho de Som.

Folha Popular – Informações do Movimento Pró-Arte/Coletivo FCTP.