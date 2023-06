Último dia para inscrições no concurso público de Analista e Técnico de TI do TJRS

Termina hoje, 14, o prazo para inscrições no concurso público que visa o preenchimento de 26 vagas para analista e técnico de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça do RS.

A prova será realizada no dia 20 de agosto.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

– Cargo de Analista de TI – Análise de Sistemas: 13 + cadastro de reserva

– Cargo de Analista de TI – Análise de Suporte: 9 + cadastro de reserva

– Cargo de Técnico em TI: 4 + cadastro de reserva

A remuneração para Analista de TI é de R$ 10.257,50, (padrão A1) podendo chegar a R$ 14.596,28 (padrão C9). Já para Técnico de TI, o valor é R$ 4.995,33 (padrão A1), podendo chegar a R$ 7.660,02 (padrão C15).

Confira no link a íntegra do documento: Edital nº 15/2023-DDP-SELEÇÃO-RECSEL

Fonte: TJ/RS