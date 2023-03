Hospital Santo Antônio assina acordo com entidades brasileiras e chinesas para promover o desenvolvimento e o uso de plantas medicinais no Brasil

Na terça-feira, 7, foi assinado em Tenente Portela no Hospital Santo Antônio (HSA), um memorando de entendimentos entre entidades brasileiras e chinesas para a promoção e desenvolvimento do uso de plantas medicinais no Brasil. O documento também foi assinado, na quarta-feira, 8, na Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões, e no Hospital Público Regional, também de Palmeira das Missões.

A iniciativa é uma parceria entre o Instituto de Medicina Tradicional de Pequim, Universidade Federal de Santa Maria, Fórum Brasil-China de Saúde, Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela.

A presidente do Fórum Brasil-China de Saúde, Patrícia Zhao, destaca a importância da assinatura do documento. “A parceria entre o Fórum e os parceiros como a UFSM, HSA e MPA é resultado das articulações do Fórum, pois ele tem por objetivo realizar projetos e concretizar ações que ajudem os dois países a encontrar soluções no setor estratégico de saúde. Esse memorando trata de estabelecer um protocolo de plantas medicinais Brasil-China, o que terá valor socioeconômico, gerando uma cultura de plantação, comercialização, pesquisa e desenvolvimento, gerando emprego e renda. Temos muito trabalho pela frente e agradecemos muito essa parceria, em nome dos institutos chineses e a rede de apoio no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul”, afirma Patrícia.

O objetivo do Fórum Brasil-China de Saúde é realizar projetos e concretizar ações que ajudem os dois países a encontrar soluções no setor estratégico de saúde.

Para o vice-diretor da UFSM-PM e coordenador do Grupo de Trabalho na UFSM-PM, professor Daniel Graichen, esta é uma grande oportunidade para que a universidade possa desenvolver ainda mais todo o trabalho de estudo e pesquisa realizado no Jardim Medicinal Professora Amélia Moema Veiga Lopes, que tem a coordenação da professora Tanea Maria Bisognin Garlet. “A professora Tanea tem mais de 30 anos de estudo e pesquisa na área das plantas medicinais e, através dela e seus projetos, iremos colaborar como universidade para este grande trabalho. Parcerias internacionais como esta que fizemos hoje são fundamentais para agregar valor ao nosso campus e à nossa universidade, mostrando aos nossos alunos todas as oportunidades nacionais e internacionais que a instituição proporciona através da ciência”, ressaltou Graichen.

Fonte/UFSM