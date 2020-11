Trombose venosa em tempos de pandemia

A trombose venosa está entre as doenças mais frequentes no consultório vascular e acontece pela formação de coágulos no interior das veias, bloqueando parcial ou totalmente o retorno do sangue para o coração. Apesar de poder ocorrer em qualquer local do corpo, ela acomete principalmente as veias dos membros inferiores levando a sintomas como inchaço persistente, endurecimento da panturrilha, dor, calor e até alterações na coloração da perna afetada.

Contribuem para o surgimento da trombose fatores como a idade avançada, o cigarro, uso de anticoncepcionais, tratamento para câncer, cirurgias, alterações genéticas do sangue, viagens longas, viagens de avião, entre outras.

Para o diagnóstico, além da história clínica e do exame físico, é necessário a realização do Doppler venoso. O tratamento, que deve ser iniciado o quanto antes, geralmente é feito com anticoagulantes (para “afinar” o sangue) e meias elásticas.

Em tempos de pandemia da COVID-19, quero chamar a atenção para dois fatores de risco da trombose que ganharam importância e podem ser facilmente combatidos: SEDENTARISMO e IMOBILIDADE. Neste momento, em que as pessoas estão ficando mais em casa, pode haver um aumento no período em que ficam paradas, sentadas, em frente da televisão, computadores e smartphones, acarretando uma diminuição do fluxo do sangue na veia e favorecendo a formação dos trombos.

O que pode ser feito para prevenir? Buscando melhorar a circulação, é recomendado deixar o cigarro, beber bastante água, manter uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos e evitar ficar muito tempo na mesma posição.

E, em caso de suspeita de trombose, procurar imediatamente atendimento especializado, uma vez que a gravidade desta doença está na sua principal complicação, a embolia pulmonar, ocasionada quando um fragmento do coágulo se desprende e “cai” na circulação, chegando até aos pulmões, causando dor no peito, falta de ar e até a morte.