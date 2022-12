Tiago Rodrigues comandará as Gurias do Yucumã em 2023

Através das redes sociais, a direção das Gurias do Yucumã anunciou a renovação do contrato com Tiago Rodrigues para a próxima temporada. Ele é formado em Educação Física e possui pós-graduação em treinamento esportivo.

Desde junho do ano passado no cargo, o técnico é um dos responsáveis pela ascensão das Gurias do Yucumã no cenário do futebol feminino no Rio Grande do Sul. Em sua primeira participação no campeonato estadual da modalidade, o projeto sediado em Tenente Portela e Derrubadas terminou na terceira posição – atrás apenas de Grêmio e Internacional. A vitória nos pênaltis contra o Brasil de Farroupilha rendeu o título de Campeão do Interior do Gauchão 2021.

A conquista garantiu uma vaga no Campeonato Brasileiro A3 deste ano. Entretanto, após eliminar o Juventude de Caxias do Sul na primeira fase, as comandadas de Tiago Rodrigues foram desclassificadas pelo Ipatinga, de Minas Gerais.

No Gauchão 2022, o time passou com sobras pela fase de grupos, mas, na etapa seguinte acabou em quinto lugar. Os quatro melhores do hexagonal avançaram às semifinais.

A direção do projeto já iniciou as seletivas para montagem do elenco de atletas. No próximo ano, as Gurias do Yucumã irão disputar a Copa Dalponte e o Gauchão Feminino.