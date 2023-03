Território Krenyê, no Maranhão, recebe placas da Funai cinco anos após a demarcação

“Só aconteceu por pressão da gente, das lutas junto com os povos que tiveram junto para que pudesse ser ouvida a nossa reivindicação”, explica Raimundo Krenyê.

Após cinco anos de demarcação do território, ocorrido em 2018, o povo Krenyê conseguiu a colocação das placas de delimitação de Terra Indígena, na última quarta-feira (22), fruto de intensas manifestações da “Semana de Lutas: pelo direito de viver em nossos territórios”, que aconteceu entre os dias 27 de fevereiro a 3 de março de 2023, realizada pela Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão.

Durante a semana de lutas, lideranças de povos indígenas do Maranhão e do Piauí ocuparam a sede da Frente de Proteção Etnoambiental Awa, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), em São Luís, no Maranhão. Já no dia 3 de março, os as lideranças participaram de reunião on-line com a coordenação da Funai, em Brasília, com a apresentação da pauta de reivindicações.

As placas, que chegaram à Terra Indígena Krenyê no último domingo (19), já estavam na Coordenação Regional da Funai no Maranhão, no município de Imperatriz (MA), mas, apenas após as reivindicações, o povo obteve esse resultado. “Esse é o primeiro posicionamento da Funai sobre a regularização da terra com os emplacamentos. Então, isso aconteceu devido a gente estar se posicionando e questionando o nosso direito”, acrescentou a liderança Krenyê.

A equipe da Funai chegou à Terra Indígena, na quarta-feira, 22, em três caminhonetes para percorrer o território e realizar a colocação das placas. A operação também foi acompanhada pelas lideranças do povo e por uma equipe do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) Regional Maranhão.Na ocasião, a Funai realizou a revisão dos pontos onde estão os marcos demarcatórios. De acordo com o povo Krenyê, alguns desses marcos foram removidos por pessoas não indígenas que entraram sem permissão no território.

“Esse é o primeiro posicionamento da Funai sobre a regularização da terra com os emplacamentos.”

Demarcação da TI Krenyê

Em 2018, após quase 80 anos de expulsão do seu território tradicional, o povo Krenyê obteve uma decisão favorável da Justiça Federal no Maranhão para a destinação de recursos para a aquisição de terras para a sua reserva indígena, localizada no município de Tuntum-MA. O território foi selecionado por meio de um edital de aquisição de imóveis lançado pela Funai em 2015. No entanto, devido à morosidade e às negativas da entidade, os Krenyê, com o apoio da Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão, ocuparam uma área em fevereiro do mesmo ano para que o processo pudesse ter andamento.

Fonte: Mídia Ninja, com informações do Cimi.