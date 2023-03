Terra Indígena do Guarita recebe dois médicos pelo programa Mais Médicos

Chegaram, nesta terça-feira, 21, dois médicos para atender às comunidades da Terra Indígena Guarita, em Redentora e Tenente Portela, no norte do Estado. Os médicos, de nacionalidade cubana, através do programa federal Mais Médicos, se somam a outros dois profissionais da área que já atuam na região. De acordo com o cacique Joel Ribeiro de Freitas, a partir da próxima semana, eles começarão a atender nos municípios.

“Ainda não é o número de médicos suficiente para atender à toda a população da aldeia, mas estávamos sem nenhum até algumas semanas atrás”, lembrou o cacique. Uma equipe da Secretaria Estadual da Saúde (SES) esteve no Guarita entre o fim de janeiro e início de fevereiro para levantar as necessidades da população em relação à saúde e ao saneamento básico, resultando em uma série de ações — de caráter emergencial e permanente. Em ação articulada com outras Secretarias de Estado, foram entregues cestas básicas, galões e caixas d’água, hipoclorito de sódio, realizadas consultas médicas com crianças e gestantes no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, entre outras.

O Guarita é a maior terra indígena do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 6 mil pessoas. A responsabilidade de contratação de médicos para a Atenção Básica da população indígena é do Governo Federal, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).