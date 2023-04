Tenente Portela protocola Projeto de Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde

Na sexta-feira, 14, a secretária de Saúde e Saneamento, Lisete Bison, esteve em audiência com a diretora de Atenção Básica do Estado, Tatiane Bernardes, em Porto Alegre. Ela apresentou a planta de ampliação e reforma da UBS da Equipe de Estratégia da Saúde II (Postão), que aderiu o Programa Rede Bem Cuidar.

Nesta segunda, 17, ocorreu o envio de toda a documentação exigida, sendo Tenente Portela o segundo Município do RS a formalizar o pedido. Conforme o Governo do Estado, para 2023 serão contemplados 100 projetos, com recurso oriundos do Programa Avançar. Caso haja mais inscritos com propostas válidas e documentação aprovada pela SES, a partir de critérios técnicos serão priorizados aqueles que considerem a estrutura local e os objetivos de qualificar e facilitar o acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde.

Em relação ao projeto protocolado, a secretária acredita o município tem grandes chances de ser contemplado, pois já conquistou o selo bronze e selo prata da Unidade Amiga do Idoso. Lisete esteve acompanhada do secretário-adjunto de Assistência Social, Cleber Tesche, e da assessora em gestão pública, Dieike Franciane de Bona.

O prefeito, Rosemar Sala, tem destacado que a Saúde é uma das prioridades de sua gestão. “Neste ano daremos início as obras de revitalização dos postos de saúde, que estão bastante precários. O trabalho será desenvolvido através das Secretarias de Saúde e de Políticas Estruturantes e Zeladoria”, informa.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela