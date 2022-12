TENENTE PORTELA PROMOVE PROCESSO SELETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporárias de profissionais para a Rede Municipal de Ensino de Tenente Portela. As vagas são para cadastro reserva nas seguintes áreas: professor de anos iniciais; professor de educação infantil; professor de língua portuguesa; professor de matemática; professor de ciências; professor de educação física; professor de história; professor de geografia; professor de AEE; professor de língua estrangeira: espanhol; professor de língua estrangeira:inglês; monitor de oficinas; motorista; serviços gerais e doméstica.

As inscrições deverão ser feitas de 28 de novembro a 09 de dezembro de 2022, de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto,situada na Avenida Santa Rosa, 391.

O edital completo está publicado no portal da Prefeitura e pode ser acessado através deste link:

https://www.tenenteportela.rs.gov.br/concurso/detalhe/251/figure-classtabletabletbodytrtdp-styletext-alignjustifystrongempregosstrongptdtdp-styletext-alignjustifystrongvagasstrongptdtdp-styletext-alignjustifystrongrequisitosstrongptdtdp-styletext-alignjustifystrongcarga-ho/

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela