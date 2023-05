Tenente Portela prepara-se para o Dia do Desafio

Neste ano, Tenente Portela, mais uma vez participará do Dia do Desafio (DDD). O evento, que incentiva o esporte em prol da saúde e do bem-estar físico e mental, acontecerá no próximo dia 31 de maio, quarta-feira. A ideia é que cada pessoa reserve ao menos 15 minutos do dia para a prática de atividades físicas.

No Rio Grande do Sul, o DDD é promovido pelo SESC RS e conta com apoio das prefeituras municipais, entre outros órgãos. Em 2022, foram mais de 1,4 milhão de pessoas mobilizadas, em todo o Estado. A proposta para 2023 é realizar o DDD+1: leve um amigo para praticar atividades com você.

TENENTE PORTELA – A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto propôs que em todas as escolas sejam realizadas atividades com os alunos e os servidores. Ao menos 15 minutos em cada turno. Os educandários também poderão estender as ações para empresas e instituições próximas.

As repartições públicas, como Prefeitura, unidades de saúde e demais órgãos, deverão aderir ao movimento. As empresas também poderão participar, interrompendo momentaneamente o trabalho e incentivando os colaboradores a se exercitarem.

As academias estabelecidas no Município terão um papel importante no DDD. A intenção é organizar um grupo de voluntários formado por profissionais da área de educação física. Além da prática esportiva nos espaços das academias, estes profissionais poderão visitar outros estabelecimentos.

A coordenação do DDD em Tenente Portela está a cargo do Departamento de Esportes, órgão vinculado a SMECD. Maiores informações poderão ser obtidas através do 3551 1310.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela