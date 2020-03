Tenente Portela não apresenta casos de Coronavírus

Na manhã desta segunda-feira, 23, a Secretaria de Saúde e Saneamento de Tenente Portela recebeu do Laboratório Central do Estado – Lacen, os lados dos exames coleados no município de pacientes com suspeitas de estarem com o Covid-19.

Foram realizadas 4 coletas em Tenente Portela, sendo três de pacientes do município, uma coleta foi realizada no Hospital Santo Antônio e outras duas feitas pela Secretaria da Saúde do Município, sendo que todas testaram negativo para o novo Coronavírus.

Mesmo assim, a Secretaria de Saúde e Saneamento alerta que as pessoas continuem em casa, não saiam de suas residências sem necessidade, não saiam passear de carro, pois isso também pode carregar o vírus. Evite contato com pessoas fora do círculo familiar, se sair de casa, faça a higienização correta ao retornar, proteja os idosos, evite sair do município, dentre outras precauções.